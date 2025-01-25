12年最大轉職潮來襲！勞動部提醒離職時記得「這件事」免得吃虧

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-25 11:30

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迎接蛇年到來，yes 123 人力銀行最新調查結果，有 94.3% 上班族想跳槽，啟動了 12 年來最大轉職潮。勞工因個人職涯規劃而決定於年後轉職，勞動部特別提醒勞資雙方注意，未休畢的「特別休假」應該依法折發工資，雇主若未妥善將會觸法，也提醒員工在辦理離職時，要懂得爭取自己的權益。

勞動部說明， 勞工在同一雇主或事業單位，繼續工作滿一定期間者，雇主應依《勞動基準法》 第 38 條規定給予特別休假，一旦勞動契約終止，必須就勞工未休畢之日數進行結算。

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所以，當勞工決定自原公司離職，雇主應依勞工「到職日」及「工作年資」，計算應給予之特別休假日數，並就勞工尚未休畢之日數，結算工資。

勞動部表示，雇主需多加留意，當與勞工契約終止時，不論勞工契約終止原因是自請離職或被資遣，不論勞工特別休假未休完的原因為何，凡是未休畢之日數，雇主均應折發工資。工資發給之期限，原則上應於終止契約時，結清工資給付勞工，至遲亦應於原約定之「發薪日」給付。

例如：勞資雙方約定每月 5 日為發薪日，勞工若於 2 月 20 日離職時仍有 6 日特別休假未休畢，該 6 日之工資，如果未於離職當日發給，最晚也要在 3 月 5 日給付。

勞動部重申，特別休假是勞工的法定權益，特別休假期日的排定應按照勞 工意願。另為使勞工瞭解每年特別休假可休日數，雇主應將勞工當年可休日數及未休日數所發給之工資，記載於勞工工資清冊，並以書面通知勞工；書面通 知之形式，得以紙本、電子資料傳輸方式為之。