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鉅亨速報

盤中速報 - 比特幣大漲8.43%，報101,536.54美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 09:50


比特幣(BTC)在過去 24 小時內漲幅超過8.43%，最新價格101,536.54美元，總成交量達62.92億美元，總市值20,036.25億美元，目前市值排名第 1 名。

近 1 日最高價：102,500.01美元，近 1 日最低價：91,231美元，流通供給量：19,790,568。

比特幣是第一個以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣，2008年由Satoshi Nakamoto中本聰發表了比特幣論文，2009年創世區塊誕生。2013年美國聯邦政府將數字貨幣合法化，把比特幣定義為合法資產，受《聯邦證券法》監管，時至今日已有許多歐美國家裁定比特幣為合法商品。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.07%
  • 近 1 月：+3.24%
  • 近 3 月：+49.45%
  • 近 6 月：+74.35%
  • 今年以來：+7.20%

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