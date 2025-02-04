盤中速報 - 波場幣大漲9.8%，報0.2285美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 10:05
波場幣(TRX)在過去 24 小時內漲幅超過9.8%，最新價格0.2285美元，總成交量達3.93億美元，總市值197.30億美元，目前市值排名第 9 名。
近 1 日最高價：0.23美元，近 1 日最低價：0.2011美元，流通供給量：86,271,641,848。
TRON於2018年併購了檔案共享服務BitTorrent，是專注於內容共享和娛樂串流等應用服務的區塊鏈平台，透過去中心化的服務，讓觀眾與內容創作者直接互動與連結，讓產業鏈中的分潤不會被中間單位瓜分，也能降低受眾購買內容的成本。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.50%
- 近 1 月：-15.05%
- 近 3 月：+40.64%
- 近 6 月：+81.25%
- 今年以來：-10.47%
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