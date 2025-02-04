鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過58.62億美元，USDC(USDC)24小時漲幅達0.15%

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 10:15

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24小時漲幅：USDC(USDC)24小時漲幅0.15%；Pax Dollar(USDP)24小時漲幅0.15%；PowerPool(CVP)24小時漲幅0%。

24小時跌幅：量子鏈幣(QTUM)24小時跌幅40%；RAY(RAY)24小時跌幅37.8%；Sui(SUI)24小時跌幅28.9%。

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近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅37%；RUNE(RUNE)近一週漲幅26.9%；Notcoin(NOT)近一週漲幅25%。