鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過58.62億美元，USDC(USDC)24小時漲幅達0.15%
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格101,115.59美元，24小時漲跌幅+7.57%；以太幣(ETH)現報價格2,844美元，24小時漲跌幅+16.3%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達58.62億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達55.71億美元；USDC(USDC)24小時成交量達38.93億美元。
24小時漲幅：USDC(USDC)24小時漲幅0.15%；Pax Dollar(USDP)24小時漲幅0.15%；PowerPool(CVP)24小時漲幅0%。
24小時跌幅：量子鏈幣(QTUM)24小時跌幅40%；RAY(RAY)24小時跌幅37.8%；Sui(SUI)24小時跌幅28.9%。
近一週漲幅：IO.NET(IO)近一週漲幅37%；RUNE(RUNE)近一週漲幅26.9%；Notcoin(NOT)近一週漲幅25%。
近一週跌幅：Litentry(LIT)近一週跌幅52.1%；MANTRA(OM)近一週跌幅37.2%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅32.2%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 以太幣大漲15.12%，報2,854.46美元
- 盤中速報 - 比特幣大漲8.43%，報101,536.54美元
- 盤中速報 - 以太幣大跌12.11%，報2,700.11美元
- 鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過66.67億美元，ARPA(ARPA)24小時漲幅達30%
下一篇