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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行DB-US的目標價調升至22.22元，幅度約7.72%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對德意志銀行(DB-US)提出目標價估值：中位數由20.63元上修至22.22元，調升幅度7.72%。其中最高估值25.87元，最低估值18.05元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予德意志銀行評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀4位。

德意志銀行今(3日)收盤價為19.53元。近5日股價下跌7.72%，標普指數下跌1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DB市場預估目標價

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