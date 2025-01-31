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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為20.60元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.76元，其中最高估值3.38元，最低估值1.64元，預估目標價為20.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.38(3.38)3.93.32
最低值1.64(2.36)2.592.88
平均值2.77(2.89)3.233.12
中位數2.76(2.84)3.153.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值341.45億350.85億340.85億
最低值299.63億309.49億318.38億
平均值322.77億330.74億331.76億
中位數324.76億332.09億336.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.081.132.542.24
營業收入380.24億397.44億425.99億655.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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