鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至2.76元，預估目標價為20.60元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.84元下修至2.76元，其中最高估值3.38元，最低估值1.64元，預估目標價為20.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.38(3.38)
|3.9
|3.32
|最低值
|1.64(2.36)
|2.59
|2.88
|平均值
|2.77(2.89)
|3.23
|3.12
|中位數
|2.76(2.84)
|3.15
|3.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|341.45億
|350.85億
|340.85億
|最低值
|299.63億
|309.49億
|318.38億
|平均值
|322.77億
|330.74億
|331.76億
|中位數
|324.76億
|332.09億
|336.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.08
|1.13
|2.54
|2.24
|營業收入
|380.24億
|397.44億
|425.99億
|655.53億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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