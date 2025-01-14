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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至2.49元，預估目標價為20.56元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.54元下修至2.49元，其中最高估值2.67元，最低估值2.35元，預估目標價為20.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.67(2.67)3.383.93.32
最低值2.35(2.35)2.362.562.88
平均值2.5(2.52)2.93.283.13
中位數2.49(2.54)2.843.173.19

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值325.63億341.45億350.85億348.97億
最低值304.10億304.82億311.79億318.38億
平均值312.03億323.14億331.00億333.67億
中位數309.31億323.94億329.15億333.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.081.132.542.24
營業收入380.24億397.44億425.99億655.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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