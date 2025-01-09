鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為21.01元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 02:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.56元，其中最高估值2.68元，最低估值2.35元，預估目標價為21.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.68(2.68)
|3.42
|4.01
|3.32
|最低值
|2.35(2.35)
|2.46
|2.56
|3.19
|平均值
|2.54(2.56)
|2.94
|3.31
|3.25
|中位數
|2.56(2.62)
|2.92
|3.19
|3.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|325.63億
|341.45億
|350.85億
|348.97億
|最低值
|304.10億
|313.25億
|321.86億
|348.97億
|平均值
|318.08億
|329.48億
|337.26億
|348.97億
|中位數
|318.78億
|330.76億
|337.47億
|348.97億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.08
|1.13
|2.54
|2.24
|營業收入
|380.24億
|397.44億
|425.99億
|655.53億
詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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