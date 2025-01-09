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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行(DB-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為21.01元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 02:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對德意志銀行(DB-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.62元下修至2.56元，其中最高估值2.68元，最低估值2.35元，預估目標價為21.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.68(2.68)3.424.013.32
最低值2.35(2.35)2.462.563.19
平均值2.54(2.56)2.943.313.25
中位數2.56(2.62)2.923.193.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值325.63億341.45億350.85億348.97億
最低值304.10億313.25億321.86億348.97億
平均值318.08億329.48億337.26億348.97億
中位數318.78億330.76億337.47億348.97億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.081.132.542.24
營業收入380.24億397.44億425.99億655.53億

詳細資訊請看美股內頁：
德意志銀行(DB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDB

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