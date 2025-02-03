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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至83.5元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 20:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Zillow集團(Z-US)提出目標價估值：中位數由81元上修至83.5元，調升幅度3.09%。其中最高估值110元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予Zillow集團評價：積極樂觀16位、保持中立12位、保守悲觀1位。

Zillow集團今(3日)收盤價為82.22元。近5日股價上漲3.09%，標普指數下跌1%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股Z市場預估目標價

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