反應太火致限流！矽基流動攜手華為首發DeepSeek-R1、V3 三大特點引爆關注

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-03 15:50

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在 DeepSeek-R1、DeepSeek-V3 開源並引發廣泛關注後，中國國產大模型雲端服務平台 SiliconCloud(矽基流動)也首發上線基於華為雲昇騰雲服務的 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，Web 端或手機端用戶均可使用，價格與 DeepSeek 官方優惠期 (2 月 8 日止) 一致。

與此同時，DeepSeek 的多模態模型 Janus-Pro-7B 還限時免費。消息一出，全球用戶瘋狂湧入，瘋狂到用「爆」都難以貼切形容，巨大流量使得矽基流動在官宣上線服務第 10 個小時開始限制流量。

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矽基流動發出聲明說：「無論是在昇騰上適配 DeepSeek-R1&V3 雙模型，還是在此前上線其他模型的過程中，公司都得到了 DeepSeek 與華為雲的大力支援。」

與此同時，矽基流動創辦人兼執行長袁進輝也明確表示，現在只是一個初級成果，正持續提升使用體驗中，並稱此次成果的一部分會集成在華為軟體包裡給使用者。

無論是在昇騰上適配 DeepSeek-R1&V3 雙模型，還是在此前上線其他模型的過程中，公司都得到了 DeepSeek 與華為雲的大力支援。

中國 AI 產業服務平台—量子位周日 (2 日) 在旗下微信公眾號刊文指出，華為雲、矽基流動及 DeepSeek 此次聯手有三大特點。第一個則是全國產。得益於自研推理加速引擎加持，矽基流動和華為雲昇騰雲服務支援部署的 DeepSeek 模型，可獲得持平全球高端 GPU 部署模型的效果。

其次，穩定的、生產級的推理服務偶讓模型能在大規模生產環境中穩定運行，並滿足業務商用部署需求，而最後一大特點則是零部署門檻，價格與官方優惠期保持一致。開發者開發應用時可直接調用矽基流動 API，使用起來很簡單輕鬆。

根據該平台以「大年初五迎財神可以幹什麼？」為題實測，在回應速度上，DeepSeek-R1 模型與 DeepSeek-V3 都差不多，每秒 15、16tokens 輸出。從回答內容上看，V3 比較直給，R1 則考慮了使用者背景、傳統習俗、與現代社會的適應性、背後意義以及注意事項等。

用同樣的問題問 DeepSeek 官方模型則可見到，在沒有最大 tokens 限制下，它輸出的內容更多。回應速度上面其實差不多的，給出的答案比較直接。