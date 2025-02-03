被DeepSeek逼急？繼上月Operator後 OpenAI再推Deep Research 半小時完成研究報告
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-03 12:20
不知是否被 DeepSeek 逼急了，OpenAI 周日 (2 日) 再度發表新 AI 工具，是一款名為 Deep Research 的 AI 助理，該 AI 工具在「人類最後考試」(Humanity’s Last Exam)的準確率達 26.6%，對手 DeepSeek-R1 只有 9.4%。
OpenAI 在周日的部落格文章中表示，Deep Research 是基於調整過的 o3 Reasoning Model 推理模型，旨在為使用者執行耗時的線上研究任務，涵蓋從複雜科學問題到汽車推薦等眾多領域，該 AI 工具也進一步擴大 OpenAI 的 AI Agent 陣容。
這家 AI 新創公司還說，Deep Research 服務將透過 ChatGPT 聊天機器人向特定付費客戶開放。該工具能根據使用者指令，在線上搜索文字、圖像、PDF 檔及使用者上傳的檔案，進而生成一份詳盡的報告。
OpenAI 將這一功能比作研究分析師，並強調 Deep Research 能在「幾十分鐘」內完成通常需要一個人「數小時」才能完成的工作。
Deep Research 可能需要 5 到 30 分鐘來完成工作，在深入挖掘網路資料後，最終以報告的形式出現在聊天中，使用者還將看到嵌入的圖片、數據可視化和其他分析輸出，以增強清晰度。
不過，OpenAI 也說，Deep Research 仍處於早期階段，可能會將虛構資訊誤認為事實，且在區分謠言和準確資訊方面可能存在困難。此外，這款 AI 工具非常耗費計算資源，初期使用者每月僅能提交 100 次查詢。
根據介紹，Deep Research 目前開放給 ChatGpt Pro 用戶，每月限 100 次查詢，之後會擴及 Plus、Team、Enterprise 使用者。
Deep Research 是 OpenAI 今年推出的第二款 AI 助理工具。OpenAI 上月推出 Operator，能協助用戶預訂航班、規劃購物清單，甚至完成購物結帳。這兩項服務目前僅提供給每月支付 200 美元的 ChatGPT Pro 用戶。
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