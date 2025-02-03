半導體帶旺！韓國人均GDP連兩年超越日本

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-03 16:36

‌



韓國政府最新數據顯示，2024 年韓國人均國內生產毛額（GDP）達 3.6 萬美元，連兩年超越日本，預計 2025 年將進一步升至 3.74 萬美元。

2023 年韓國人均名目國民生產毛額（GDP）達 3.55 萬美元，首度超越日本，日本同期為 3.38 萬美元。

‌



半導體出口價格上漲及原油等原物料進口成本下降，成為推動韓國貿易條件改善的關鍵因素，IMF 預測韓國人均 GDP 將在 2027 年首次突破 4 萬美元。

根據經合組織先前報告，2021 年韓國研發經費投入佔 GDP 的 4.93%，在經合組織國家中排名第二。韓國科學技術資訊通訊部在 2024 年 12 月 29 日發布最新統計結果，2023 年韓國研發經費達到 119.074 兆韓元，年增 6.428 兆韓元，佔 GDP 的比重為 4.96%，在全球排名第二。

持續的研發投入為韓國在高科技和製造業領域的競爭力提升提供了有力支撐。韓國的半導體、汽車、船舶製造和資訊通訊技術等核心產業的持續發展，為韓國經濟注入強勁動力，並推動人均 GDP 穩步提升。