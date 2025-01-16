小米正式進軍韓國市場 計劃開設線下實體店

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-16 09:40

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小米韓國負責人 Jony Wu 表示，小米在韓國市場的初期策略側重於線上市場。即日起至 2 月初，小米將依次推出智慧手機、電視機、可穿戴產品、充電寶、掃地機器人等五種產品，之後將開設線下實體店。

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不過，小米暫未發布在韓國推出旗下電動車的計畫。Jony Wu 說，從策略層面出發，未來三年將專注於中國電動車市場。

近年來，小米在全球市場的布局不斷深化。目前小米的全球業務已超過 100 個國家和地區。在多個主要市場，小米產品市佔率穩步提升。國際網路業務已經與來自 37 個國家和地區的超過 5,000 家合作夥伴建立合作關係。

據《界面新聞》報導，小米的線下店類型包括直營店、專賣店和授權店，其中直營店主要位於城市核心商圈。目前小米在印尼、泰國、新加坡等國家和地區啟動區域試點，展開小米之家新零售模式全球化布局。