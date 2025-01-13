越賣越虧！韓國樂天免稅店停止與中國代購商合作
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-13 15:20
韓聯社報導，樂天免稅店去年底向主要中國代購商通知稱，今年 1 月起停止向其出售免稅品。反映出，即使會使獲利陷入虧損的陣痛，也要優化盈利的決心。
報導指出，這是首例，韓國免稅店決定停止與中國代購商交易。
由於韓流的風靡，在很長一段時間裡韓國代購成為風潮。到了 2017 年韓、美兩國在韓國部署薩德反導系統引發中國強烈抵制，旅遊團被叫停，催生了代購這的興起；新冠疫情大流行後，出入境遊客幾乎絕跡，代購的作用更顯突出。
換句話說，017 年後南韓免稅行業的銷售規模實際上被代購商所左右。
然而，這些代購商卻成為免稅店獲利下降的主要原因之一。免稅商為清理庫存，甚至向代購商支付原價 40-50% 回扣，代購商將大額利潤收入囊中，免稅店則處於「越賣越虧」的境地。
分析指出，樂天免稅店停止與中國代購商交易的決定背後，隱藏著想方設法提升盈利能力的良苦用心。
以 2024 年為準，樂天免稅店年銷售額中代購商所佔比重約為 50%。若與代購商斷絕合作關係，樂天免稅店銷售額大幅下挫在所難免。但公司內部普遍認為，即便銷售額大減，也要調整業務結構，提升盈利能力。
去年底，韓國國務總理韓德洙宣布，韓國政府正積極研究透過免簽試點政策吸引更多中國團體遊客赴韓旅遊，計劃對 170 個指定中韓旅行社組織的中國團體遊客，以推動旅遊市場的全面復甦。
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