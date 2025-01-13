越賣越虧！韓國樂天免稅店停止與中國代購商合作

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-13 15:20

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韓聯社報導，樂天免稅店去年底向主要中國代購商通知稱，今年 1 月起停止向其出售免稅品。反映出，即使會使獲利陷入虧損的陣痛，也要優化盈利的決心。

報導指出，這是首例，韓國免稅店決定停止與中國代購商交易。

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由於韓流的風靡，在很長一段時間裡韓國代購成為風潮。到了 2017 年韓、美兩國在韓國部署薩德反導系統引發中國強烈抵制，旅遊團被叫停，催生了代購這的興起；新冠疫情大流行後，出入境遊客幾乎絕跡，代購的作用更顯突出。

換句話說，017 年後南韓免稅行業的銷售規模實際上被代購商所左右。

然而，這些代購商卻成為免稅店獲利下降的主要原因之一。免稅商為清理庫存，甚至向代購商支付原價 40-50% 回扣，代購商將大額利潤收入囊中，免稅店則處於「越賣越虧」的境地。

分析指出，樂天免稅店停止與中國代購商交易的決定背後，隱藏著想方設法提升盈利能力的良苦用心。

以 2024 年為準，樂天免稅店年銷售額中代購商所佔比重約為 50%。若與代購商斷絕合作關係，樂天免稅店銷售額大幅下挫在所難免。但公司內部普遍認為，即便銷售額大減，也要調整業務結構，提升盈利能力。