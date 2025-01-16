韓國總統接受訊問細節公開：拒絕錄音錄影、沒做出任何回答

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-16 08:30

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韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）周三（15 日）對被捕總統尹錫悅展開訊問，韓國媒體在當天晚些時候揭露了訊問細節，尹錫悅一直拒絕回答檢察官任何提問，也不同意錄音錄影。

據《韓聯社》報導，當地時間上午 11 時起，公調處在位於中央政府果川辦公樓的辦公室對尹錫悅進行訊問，首次訊問持續約 2 個半小時。經過一段時間休息，訊問於下午 2 時 40 分繼續，持續至下午 5 時 40 分。

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鑑於調查時間可能較長，又涉及警衛安保等問題，公調處在訊問室對面為尹錫悅準備了休息室。

公調處午餐為尹錫悅提供了盒飯，晚餐供應了大醬湯。晚餐結束後，公調處於晚間 7 時繼續對尹錫悅進行訊問。

公調處表示，調查工作於晚間 9 時 40 分許結束。尹錫悅之後被押送至位於京畿道義王市的首爾看守所，他將在看守所度過一夜，周四再次前往公調處接受調查。

公調處將在自執行尹錫悅拘留令起 48 小時內（周五上午 10 時 33 分之前）決定是否提請法院簽發逮捕令。