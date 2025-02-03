川普多頭司令變空軍一號！加密貨幣全面跳水 比特幣摔至9.3萬美元

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-03 11:41

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受到川普宣布對加墨中 3 國加徵關稅影響，投資人紛紛撤出風險資產，加密貨幣全面跳水，比特幣 24 小時急跌 7%，回落到 9.3 萬美元水準，以太幣更是重挫逾 25%，川普迷因幣＄TRUMP 也失守 20 美元。

根據 Coin Metrics 數據顯示，比特幣過去 24 小時暴跌 7%，暫報 93,768.66 美元；CoinDesk 20 指數衡量市值最大的 20 種數位資產，下跌 19%；以太坊重摔 25% 至 11 月份以來的最低水準；川普迷因幣＄TRUMP 也逾 6%，暫報 18.13 美元。

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此外，Coinglass 數據顯示，過去 24 小時內，全球共 718513 人爆倉，金額高達 21.19 億美元，其中多單爆倉 17.8 億美元，空單爆倉 2.7 億美元，最大單筆爆倉單發生在 Binance-ETHBTC，價值 2563.50 萬美元。

薩爾瓦多國會通過比特幣法修正案，不再將比特幣定為法定貨幣，以配合該國與國際貨幣基金組織 (IMF) 達成的 14 億美元貸款協議，這項利空也加劇加密貨幣的跌勢。

BTC Markets 執行長 Caroline Bowler 表示，川普的關稅戰正影響整個市場，「對貿易戰和停滯性通膨所導致經濟衰退的擔憂，正在衝擊比特幣及各種山寨幣。」

Bitwise 資產管理的 alpha 策略主管 Jeff Park 認為，由於美元和美國利率最終會走弱，持續的關稅戰對比特幣來說從長遠來看將是「驚人的」。

Jeff Park 進一步解釋，要理解當前的關稅問題，必須從兩個背景來考慮：一是特里芬矛盾（Triffin Dilemma）的詛咒；二是川普的個人目標。透過分析這兩個背景，最終的結果就變得清晰了：關稅可能只是一個臨時手段，最終結論是比特幣不僅會走高，而且會走得更快。

值得注意的是，多數投資人將 9 萬美元視為比特幣的關鍵支撐位，一些分析師警告，如果比特幣大幅跌破其支撐位，價格將進一步回調至 8 萬美元。