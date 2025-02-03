鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯穎(6669-TW)EPS預估下修至125元，預估目標價為3015元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對緯穎(6669-TW)做出2024年EPS預估：中位數由126元下修至125元，其中最高估值127.9元，最低估值112.5元，預估目標價為3015元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|127.9(127.9)
|162.45
|209.82
|221.58
|最低值
|112.5(112.5)
|122.01
|159.65
|221.58
|平均值
|123.87(124.08)
|149.93
|182.91
|221.58
|中位數
|125(126)
|154.17
|183.27
|221.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|360,545,480
|579,818,000
|780,758,590
|859,330,450
|最低值
|353,370,000
|458,078,000
|540,986,000
|859,330,450
|平均值
|359,232,930
|511,876,500
|658,010,600
|859,330,450
|中位數
|360,541,000
|513,122,000
|666,002,000
|859,330,450
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|68.88
|81.07
|49.46
|49.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|241,900,989
|292,876,040
|192,625,942
|186,927,647
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6669/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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