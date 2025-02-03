〈焦點股〉雙重利空血洗AI族群 廣達吞跌停 緯創守百元關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-03 11:57

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美國總統川普揮關稅大刀，宣布明 (4) 日起對墨西哥、加拿大及中國的進口商品徵收關稅，加上中國 AI 模型 DeepSeek 異軍突起，兩大利空消息使得 AI 族群今 (3) 日慘遭血洗，廣達 (2382-TW) 慘跌停，緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 也雙雙跌逾半根停板。

廣達早盤即觸及跌停價 243 元，雖然跌幅一度稍微收斂，不過隨後再度跌至跌停價 243 元，失守所有均線，排隊委賣量超過 1 萬張，成交量則超過 5 萬張。此外，春節連假前，廣達已遭三大法人連續賣超 11 個交易日，合計賣超 8.5 萬張。

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另外，緯創早盤以 101 元開低，盤中最低跌至 100 元，截至 11 點 30 分，股價暫報 100.5 元，跌逾半根停板，力守百元關卡，成交量超過 3.8 萬張。英業達則以 46.3 元開低，截至 11 點 30 分，股價暫報 45.35 元，同樣跌逾半根停板。

廣達先前指出，輝達 (NVDA-US)GB200 需求未見減少，且如期於第一季出貨，而 GB300 也有望於第三季推出。另外，廣達在美國加州 Fremont 廠、田納西州廠及泰國皆有擴產計畫，以因應川普關稅政策。