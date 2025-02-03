外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.72%，報1.3681元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 08:00
截至台北時間03日08:00，美元/新加坡幣上漲0.0098點漲幅達0.72%，暫報1.3681點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.84%
- 近 1 週：+0.93%
- 近 3 月：+2.47%
- 近 6 月：+2.38%
- 今年以來：-0.43%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.48%
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲1.24%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲1.23%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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