盤中速報 - IO.NET大跌26.34%，報1.75美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 00:05
IO.NET(IO)在過去 24 小時內跌幅超過26.34%，最新價格1.75美元，總成交量達0.78億美元，總市值2.21億美元，目前市值排名第 105 名。
近 1 日最高價：2.39美元，近 1 日最低價：1.69美元，流通供給量：125,631,683。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-36.68%
- 近 1 月：-46.35%
- 近 3 月：+23.03%
- 近 6 月：-5.42%
- 今年以來：-37.12%
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