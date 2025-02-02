盤中速報 - 量子鏈幣大跌14.23%，報3.549美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 16:05
量子鏈幣(QTUM)在過去 24 小時內跌幅超過14.23%，最新價格3.549美元，總成交量達0.63億美元，總市值3.73億美元，目前市值排名第 83 名。
近 1 日最高價：4.633美元，近 1 日最低價：3.467美元，流通供給量：105,429,453。
Qtum (量子) 是一種股權證明（PoS）智能合約開源區塊鏈平臺和價值轉移協議。 它旨在將比特幣和乙太坊的優勢整合到一個鏈中。 Qtum建立在比特幣的UTXO交易模型上，具有智慧合約執行和DApps的附加功能。 最近，該平臺增加了對DeFi應用程式的支援。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+36.68%
- 近 1 月：+21.92%
- 近 3 月：+78.73%
- 近 6 月：+67.28%
- 今年以來：+24.95%
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