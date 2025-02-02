盤中速報 - Worldcoin大跌9.98%，報1.59美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 16:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過9.98%，最新價格1.59美元，總成交量達0.73億美元，總市值11.75億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：1.76美元，近 1 日最低價：1.53美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-18.68%
- 近 1 月：-29.49%
- 近 3 月：-10.55%
- 近 6 月：-14.65%
- 今年以來：-27.30%
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