盤中速報 - Ethena大跌11.27%，報0.67美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-02 16:05
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過11.27%，最新價格0.67美元，總成交量達0.99億美元，總市值19.62億美元，目前市值排名第 32 名。
近 1 日最高價：0.75美元，近 1 日最低價：0.65美元，流通供給量：2,937,500,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.11%
- 近 1 月：-34.71%
- 近 3 月：+85.99%
- 近 6 月：+91.65%
- 今年以來：-29.66%
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