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鉅亨速報

盤中速報 - IO.NET大跌25.46%，報1.92美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-02 07:35


IO.NET(IO)在過去 24 小時內跌幅超過25.46%，最新價格1.92美元，總成交量達0.48億美元，總市值2.41億美元，目前市值排名第 103 名。

近 1 日最高價：2.64美元，近 1 日最低價：1.85美元，流通供給量：125,631,683。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-18.67%
  • 近 1 月：-15.17%
  • 近 3 月：+61.59%
  • 近 6 月：+15.07%
  • 今年以來：-15.17%

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