鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為284.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.85元下修至14.5元，其中最高估值15.25元，最低估值14.25元，預估目標價為284.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.25(15.25)
|17.33
|18.98
|最低值
|14.25(14.45)
|15.03
|16.85
|平均值
|14.66(14.87)
|16.13
|17.58
|中位數
|14.5(14.85)
|15.97
|17.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.21億
|25.35億
|25.34億
|最低值
|22.64億
|23.47億
|24.92億
|平均值
|22.90億
|24.10億
|25.24億
|中位數
|22.82億
|23.80億
|25.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.68
|8.12
|9.14
|12.46
|13.61
|營業收入
|14.51億
|16.23億
|18.62億
|21.48億
|22.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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