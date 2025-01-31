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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eagle Materials Inc.(EXP-US)EPS預估下修至14.5元，預估目標價為284.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Eagle Materials Inc.(EXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.85元下修至14.5元，其中最高估值15.25元，最低估值14.25元，預估目標價為284.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值15.25(15.25)17.3318.98
最低值14.25(14.45)15.0316.85
平均值14.66(14.87)16.1317.58
中位數14.5(14.85)15.9717.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.21億25.35億25.34億
最低值22.64億23.47億24.92億
平均值22.90億24.10億25.24億
中位數22.82億23.80億25.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.688.129.1412.4613.61
營業收入14.51億16.23億18.62億21.48億22.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Eagle Materials Inc.(EXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXP

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