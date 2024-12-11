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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司RDDT-US的目標價調升至150元，幅度約27.12%

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 22:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)提出目標價估值：中位數由118元上修至150元，調升幅度27.12%。其中最高估值206元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Reddit公司評價：積極樂觀12位、保持中立7位、保守悲觀1位。

Reddit公司今(11日)收盤價為155.93元。近5日股價上漲27.12%，標普指數下跌0.25%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RDDT市場預估目標價

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