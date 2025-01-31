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鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業(TEVA-US)EPS預估下修至2.54元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.61元下修至2.54元，其中最高估值2.82元，最低估值2.46元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.82(2.82)3.223.343.65
最低值2.46(2.46)2.472.743.65
平均值2.61(2.62)2.822.943.65
中位數2.54(2.61)2.772.853.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值173.36億180.48億188.77億
最低值168.36億167.91億169.54億
平均值170.49億173.74億176.32億
中位數170.61億173.00億173.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.640.38-2.12-0.50
營業收入166.59億158.47億149.14億158.48億

詳細資訊請看美股內頁：
梯瓦製藥工業(TEVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEVA

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