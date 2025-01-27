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鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業(TEVA-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為26.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.49元，其中最高估值2.56元，最低估值2.42元，預估目標價為26.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.56(2.56)3.033.223.44
最低值2.42(2.42)2.62.72.83
平均值2.48(2.47)2.782.993.14
中位數2.49(2.45)2.753.033.14

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值166.27億174.13億183.63億167.86億
最低值163.68億165.08億166.49億167.86億
平均值164.45億170.86億174.92億167.86億
中位數164.09億171.70億175.94億167.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.640.38-2.12-0.50
營業收入166.59億158.47億149.14億158.48億

詳細資訊請看美股內頁：
梯瓦製藥工業(TEVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEVA

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