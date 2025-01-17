鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業TEVA-US的目標價調升至26元，幅度約13.04%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)提出目標價估值：中位數由23元上修至26元，調升幅度13.04%。其中最高估值30元，最低估值18元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予梯瓦製藥工業評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。
梯瓦製藥工業今(17日)收盤價為21.68元。近5日股價上漲13.04%，標普指數上漲0.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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