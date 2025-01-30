鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業(TEVA-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為23.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.61元，其中最高估值2.82元，最低估值2.5元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.82(3.03)
|3.22
|3.34
|3.65
|最低值
|2.5(2.6)
|2.53
|2.7
|3.65
|平均值
|2.65(2.78)
|2.94
|3.03
|3.65
|中位數
|2.61(2.75)
|3
|3.03
|3.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|174.13億
|183.63億
|179.89億
|最低值
|165.08億
|166.49億
|167.86億
|平均值
|170.25億
|174.60億
|172.92億
|中位數
|170.36億
|175.22億
|171.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.64
|0.38
|-2.12
|-0.50
|營業收入
|166.59億
|158.47億
|149.14億
|158.48億
詳細資訊請看美股內頁：
梯瓦製藥工業(TEVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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