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鉅亨速報 - Factset 最新調查：梯瓦製藥工業(TEVA-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為23.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對梯瓦製藥工業(TEVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.75元下修至2.61元，其中最高估值2.82元，最低估值2.5元，預估目標價為23.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.82(3.03)3.223.343.65
最低值2.5(2.6)2.532.73.65
平均值2.65(2.78)2.943.033.65
中位數2.61(2.75)33.033.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值174.13億183.63億179.89億
最低值165.08億166.49億167.86億
平均值170.25億174.60億172.92億
中位數170.36億175.22億171.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.640.38-2.12-0.50
營業收入166.59億158.47億149.14億158.48億

詳細資訊請看美股內頁：
梯瓦製藥工業(TEVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEVA

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