鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至91元，幅度約18.18%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由77元上修至91元，調升幅度18.18%。其中最高估值110元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀1位。
Celestica, Inc.今(20日)收盤價為93.05元。近5日股價上漲18.18%，標普指數下跌3.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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