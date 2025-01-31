鉅亨速報 - Factset 最新調查：Check Point軟體技術CHKP-US的目標價調升至223元，幅度約11.5%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Check Point軟體技術(CHKP-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至223元，調升幅度11.5%。其中最高估值250元，最低估值190元。
綜合評級 - 共有38位分析師給予Check Point軟體技術評價：積極樂觀12位、保持中立25位、保守悲觀1位。
Check Point軟體技術今(31日)收盤價為218.99元。近5日股價上漲11.5%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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