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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Check Point軟體技術CHKP-US的目標價調升至223元，幅度約11.5%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Check Point軟體技術(CHKP-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至223元，調升幅度11.5%。其中最高估值250元，最低估值190元。

綜合評級 - 共有38位分析師給予Check Point軟體技術評價：積極樂觀12位、保持中立25位、保守悲觀1位。

Check Point軟體技術今(31日)收盤價為218.99元。近5日股價上漲11.5%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CHKP市場預估目標價

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