鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅傑斯通訊RCI-US的目標價調降至38.93元，幅度約6.41%
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對羅傑斯通訊(RCI-US)提出目標價估值：中位數由41.6元下修至38.93元，調降幅度6.41%。其中最高估值52.3元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予羅傑斯通訊評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀2位。
羅傑斯通訊今(31日)收盤價為28.63元。近5日股價上漲6.41%，標普指數下跌0.78%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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