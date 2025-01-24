鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡CCI-US的目標價調降至109元，幅度約5.22%
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)提出目標價估值：中位數由115元下修至109元，調降幅度5.22%。其中最高估值128元，最低估值84元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予皇冠城堡評價：積極樂觀6位、保持中立12位、保守悲觀3位。
皇冠城堡今(24日)收盤價為87.86元。近5日股價上漲5.22%，標普指數上漲2.29%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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