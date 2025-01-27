鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡CCI-US的目標價調降至104.5元，幅度約4.13%
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)提出目標價估值：中位數由109元下修至104.5元，調降幅度4.13%。其中最高估值123元，最低估值84元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予皇冠城堡評價：積極樂觀4位、保持中立7位、保守悲觀3位。
皇冠城堡今(27日)收盤價為88.49元。近5日股價下跌4.13%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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