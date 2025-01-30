鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富(RHI-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為69.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對羅致恒富(RHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.8元下修至2.73元，其中最高估值3.36元，最低估值2.4元，預估目標價為69.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.36(3.63)
|4.17
|5.72
|最低值
|2.4(2.6)
|3.36
|4.56
|平均值
|2.79(2.91)
|3.83
|5.11
|中位數
|2.73(2.8)
|3.87
|5.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|60.89億
|64.93億
|70.32億
|最低值
|57.76億
|62.34億
|66.43億
|平均值
|59.00億
|63.63億
|68.44億
|中位數
|58.85億
|63.70億
|68.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.70
|5.36
|6.03
|3.88
|營業收入
|51.09億
|64.61億
|72.38億
|63.93億
詳細資訊請看美股內頁：
羅致恒富(RHI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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