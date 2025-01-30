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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富(RHI-US)EPS預估下修至2.73元，預估目標價為69.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對羅致恒富(RHI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.8元下修至2.73元，其中最高估值3.36元，最低估值2.4元，預估目標價為69.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.36(3.63)4.175.72
最低值2.4(2.6)3.364.56
平均值2.79(2.91)3.835.11
中位數2.73(2.8)3.875.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值60.89億64.93億70.32億
最低值57.76億62.34億66.43億
平均值59.00億63.63億68.44億
中位數58.85億63.70億68.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.705.366.033.88
營業收入51.09億64.61億72.38億63.93億

詳細資訊請看美股內頁：
羅致恒富(RHI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRHI

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