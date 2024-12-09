鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富RHI-US的目標價調升至65.5元，幅度約3.97%

綜合評級 - 共有14位分析師給予羅致恒富評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀5位。

羅致恒富今(9日)收盤價為74.34元。近5日股價下跌3.97%，標普指數上漲0.96%短期股價無明顯表現。