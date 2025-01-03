search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富RHI-US的目標價調升至71.5元，幅度約7.52%

鉅亨網新聞中心 2025-01-03 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對羅致恒富(RHI-US)提出目標價估值：中位數由66.5元上修至71.5元，調升幅度7.52%。其中最高估值90元，最低估值53元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予羅致恒富評價：積極樂觀3位、保持中立6位、保守悲觀5位。

羅致恒富今(3日)收盤價為68.51元。近5日股價下跌7.52%，標普指數下跌2.8%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股RHI市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
羅致恒富68.51-2.77%

延伸閱讀


Empty