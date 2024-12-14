鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富RHI-US的目標價調升至69.5元，幅度約6.11%

綜合評級 - 共有14位分析師給予羅致恒富評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀5位。

羅致恒富今(14日)收盤價為77.745元。近5日股價上漲6.11%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。