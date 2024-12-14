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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅致恒富RHI-US的目標價調升至69.5元，幅度約6.11%

鉅亨網新聞中心 2024-12-14 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對羅致恒富(RHI-US)提出目標價估值：中位數由65.5元上修至69.5元，調升幅度6.11%。其中最高估值90元，最低估值53元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予羅致恒富評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀5位。

羅致恒富今(14日)收盤價為77.745元。近5日股價上漲6.11%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RHI市場預估目標價

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