鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為45.50元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.34元，其中最高估值0.4元，最低估值0.23元，預估目標價為45.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.4(0.4)
|0.76
|0.75
|最低值
|0.23(0.23)
|0.35
|0.41
|平均值
|0.33(0.34)
|0.52
|0.59
|中位數
|0.34(0.38)
|0.51
|0.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.74億
|17.42億
|18.45億
|19.73億
|最低值
|16.59億
|16.96億
|17.48億
|18.31億
|平均值
|16.65億
|17.15億
|17.84億
|19.02億
|中位數
|16.64億
|17.16億
|17.71億
|19.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.20
|0.48
|0.26
|1.34
|營業收入
|12.41億
|12.91億
|15.17億
|16.28億
詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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