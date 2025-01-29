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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UDR不動產信託(UDR-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為45.50元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 00:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對UDR不動產信託(UDR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.34元，其中最高估值0.4元，最低估值0.23元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.4(0.4)0.760.75
最低值0.23(0.23)0.350.41
平均值0.33(0.34)0.520.59
中位數0.34(0.38)0.510.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值16.74億17.42億18.45億19.73億
最低值16.59億16.96億17.48億18.31億
平均值16.65億17.15億17.84億19.02億
中位數16.64億17.16億17.71億19.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.200.480.261.34
營業收入12.41億12.91億15.17億16.28億

詳細資訊請看美股內頁：
UDR不動產信託(UDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUDR

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