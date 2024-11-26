search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)EPS預估上修至2.23元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.18元上修至2.23元，其中最高估值2.74元，最低估值1.58元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.74(2.74)17.5520.9419.8
最低值1.58(1.58)5.4910.6111.41
平均值2.21(2.21)11.2915.0616.35
中位數2.23(2.18)11.2713.8316.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值18.75億33.99億42.66億50.67億
最低值13.45億23.11億35.23億36.44億
平均值18.04億30.98億39.22億43.72億
中位數18.31億31.38億39.54億43.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-9.71-7.11-5.15-8.03-5.80
營業收入3.81億5.40億7.02億9.33億12.43億

詳細資訊請看美股內頁：
Sarepta Therapeutics Inc(SRPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSRPT

相關行情

台股首頁我要存股
Sarepta Therapeutics Inc114.630.35%

延伸閱讀


Empty