鉅亨速報 - Factset 最新調查：美商藝電EA-US的目標價調降至150元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對美商藝電(EA-US)提出目標價估值：中位數由155元下修至150元，調降幅度3.23%。其中最高估值183元，最低估值115元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予美商藝電評價：積極樂觀10位、保持中立17位、保守悲觀0位。
美商藝電今(27日)收盤價為116.56元。近5日股價下跌3.23%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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