鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調降至20.5元，幅度約6.82%
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由22元下修至20.5元，調降幅度6.82%。其中最高估值25元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀1位。
愛伊斯今(11日)收盤價為13.64元。近5日股價上漲6.82%，標普指數下跌0.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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