〈蛇年產業景氣前瞻〉輝達GB200第一季放量 機殼族群喜迎出貨潮

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-01 09:40

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晟銘電 GB200 SideCar 將出貨 營運再添柴火

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法人預估，Meta GB200 SideCar 將於 2 至 3 月出貨，初期出貨量約 700 至 800 櫃，占 Meta 份額超過 7 成，晟銘電為 Meta 主要供應商，若後續零組件供應順暢，有望帶動出貨量。除 Meta GB200 SideCar，Meta MTIA ASIC 伺服器已小量試產，法人預估，出貨量約 1000 櫃，也是今年晟銘電營運動能。

此外，廣達也取得微軟 (MSFT-US)GB200 訂單，晟銘電有望因此受惠，加上 GB300 可能搭載 3 櫃 SideCar 法人持續看好，晟銘電營運表現，

晟銘電泰國廠預計今年完工投產，廠區約 6.9 萬平方米，正式投產後可提升 3 成的產能。

迎廣水冷產品第一季出貨 水冷營收比重看增

迎廣積極切入水冷領域，第一季伺服器啟動出貨，迎廣也接到相關訂單，預期今年水冷相關營收比重將持續提升。

另外，迎廣也積極布局海外，美國廠方面，過去多以銷售為主，但現在也在美國設廠，以因應川普 2.0。美國廠位在洛杉磯，總計投入 400 萬美元 (約新台幣 1.3 億元)，第一階段投入 3 條彈性生產線，預計今年第一季就會投產。

馬來西亞廠部分，迎廣則指出，第一階段以系統組裝為主，預計今年第三季投產，機構製造則因製成較為複雜，進度將較系統組裝落後 2 至 3 季，未來也不排除製造水冷相關產品，預期馬來西亞廠將在 2026 年開始發酵貢獻。

勤誠 GB200 出貨在即 成長可期

勤誠為 GB200 氣水冷機殼主要供應商之一，今年第一季啟動出貨，加上 B200 高 U 數的伺服器機殼逐步放量，需求強勁，法人看好，將進一步帶動勤誠營收成長。

勤誠表示，公司持續關注外部環境變化，並隨時調整方向，也因考量地緣政治風險，「全球製造在地化」成為公司近年的布局策略。已完成勤鋒廠搬遷作業，從五股廠區搬至樹林廠區，進行 NCT 擴產規劃，更快速滿足客戶打樣需求。