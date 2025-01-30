〈人物〉廣運謝清福要卸下「艦長」職務 但開創的任務還在持續

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-30 08:10

‌



廣運 (6125-TW) 董事長謝清福在今 (2025) 年的集團尾牙宣布將於今年 7 月，公司邁入成立 50 周年，將交棒給現任執行長的長子謝明凱，進行企業的傳承，計畫今年股東常會董監改選時，謝清福即卸任董事長但仍任董事，董事長將由謝明凱接任；不過就謝清福的開創型個性來看，這位「艦長」恐怕也還是清閑不下來。

對 16 歲從苗栗後龍北上台北打拚、半工半讀就讀大安高工學機械製圖、在台北松山福德街租下小小的廠房從事自動化單機設備的開發生產開始與創業的謝清福而言，從一個小竹筏，慢慢加入多元產業協同發展，目前擁有 6 個主要艦隊的大集團，展現出多元化與全球化佈局的策略成果。

‌



與廣運有過接觸的人，都會對於其「又像地下鐵、又像不等號」的企業 LOGO 產生好奇，學習機械製圖出身的謝清福解釋說，其實這個廣運企業 LOGO，底下的一橫代表廣運由自動化設備的單機製造、上面的一橫代表著廣運提昇到生產系統設備業務，而中間類似手扶梯的向上符號意涵，則是代表著源源不斷向上提升的理念。

廣運董事長謝清福 (右) 及執行長謝明凱。(鉅亨網記者張欽發攝)

謝清福自政大企家班畢業，與現任執行長謝明凱是前後期的學長與學弟關係，只不過謝清福入學比謝明凱來得晚，謝清福還要稱呼謝明凱「學長」。

謝清福自豪的說，從入學以來從來沒有缺課或遲到，一直到完成 40 個學分的修習畢業，謝清福印象最深刻且最推崇則是在就學期間政大商學院老師管康彥的「變革」課程，從日本的生產「龍角散」、「救心」、「驚風散」等舊有企業及日本「IHI」(石川島播磨重工業) 的變革過程。在廣運的組織變革中，也列為重要的指引。