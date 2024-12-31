東森購物看電商競爭激烈 經營重心在線下實體

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-31 17:23

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東森國際 (2614-TW) 今 (31) 日召開法說會指出，旗下重要子公司東森購物面臨電商市場競爭日益激烈，因此，將重心放在線下實體店的經營，而轉投資東森自然美未來也將持續積極布局台灣和中國市場。

東森說明，前三季整體營收年減約 1.46%，主因轉投資新媒體事業受演算法影響流量下降，以及貿易的寵物事業進行門市優化調整所致，未來將加強線上線下整合、發揮資源共享，並投入新科技應用，推動數位轉型與經營模式創新。

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其中，東森購物前 10 月合併營收 155.3 億元，每股純益 (EPS)8.81 元，東森直指，電商市場競爭日益激烈，因此，將重心放在線下實體經營，目標建立完善的全通路零售生態系。

東森現經營有中和廣場、台北車站 K 區、北榮廣場，今年營收達 4.78 億元，未來將加強拓展更多潛力新客源。

而東森自然美在兩岸也同步拓展版圖，台灣自然美因多通路銷售策略奏效，並引入新的科技儀器，帶動銷貨成長，今年稅前盈餘成長 6%；而中國門市數大幅成長，新增逾 190 家門市，至 11 月底加盟店家達 1383 家。