統一超2025強拓電商版圖 iOPEN Mall搶中小賣家

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-02 19:17

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迎來 2025 年，統一超 (2912-TW) 今 (2) 日宣布將加強拓展電商版圖，iOPEN Mall 持續提供零開店費、零系統費、零交易手續費三大無痛開店優惠，全力吸引中小企業、小賣家加入。

統一超回顧 2024 年，iOPEN Mall 平台進駐賣家數、全年營業額皆快速成長超過 50%，上百位創業家營業額突破百萬元，其中更誕生出 5 位千萬級大頭家。

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據經濟部最新《2024 年中小企業白皮書》顯示，全台中小企業家數在 2023 年突破 167.4 萬家，創歷年新高，銷售金額超過 28 兆元，而各地方政府積極培育中小企業擴大數位轉型，不過，過程中因中小企業缺少資金、缺客源、無經驗等痛點，數位轉型備受挑戰。

而 7-ELEVEN 自 2023 年推出的全新開店服務平台 - iOPEN Mall，串聯集團通路、物流優勢，並提供消費客源、多元行銷資源、便捷寄取貨服務，經營 1 年半載至今服務賣家數倍增達 7 萬家、協助上架商品數突破 500 萬個，去年更協助賣家串聯 7-ELEVEN 特定商圈門市，推動「社群團購」服務。