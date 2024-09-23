長興材料8月自結純益年月雙減 子公司長廣精機預計10月登錄興櫃

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-23 16:55

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塑化廠長興材料 (17178-TW) 今 (23) 日公告 2024 年 8 月自結稅前純益 2.41 億元，呈年月雙減，每股稅前純益 0.2 元，並同步說明，子公司長廣精機預計在 10 月登錄興櫃，11 月在興櫃市場交易。

長興材料自結 8 月營收 39.59 億元，月增 5.39%、年減 0.12%；營業利益 2.49 億元，月增 36.49%、年減 24.62%；8 月稅前純益 2.41 億元，月減 18.11%、年減 31.03%，，每股稅前純益 0.2 元。

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長興材料累計前 8 個月營收 293.06 億元，較去年同期成長 5.50%；營業利益 16.04 億元，年增 34.66%，稅前純益 18.78 億元，年增 46.87%，每股稅前純益 1.59 元。

長興材料說明，海外市場布局效益逐步顯現，中國以外市場比重提高，有助於維持營收規模及毛利率，長興材料將持續開發利基產品，並著力拓展北美、印度、東南亞等市場，以維持營運成長動能。

長興材料補充，長興子公司長廣精機正籌備上市，目前已完成長廣精機釋股作業，計劃在 10 月申請登錄興櫃，11 月在興櫃市場交易，並預計明年下半年申請上市。