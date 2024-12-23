長興材料自結11月稅前賺3.2億元月增逾1倍 估明年AI帶動ABF載板需求
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-23 18:03
長興材料 (1717-TW) 今 (23) 日公告 11 月份稅前純益 3.23 億元，較上月增加 109.39％，並較去年同期成長 49.76％，每股稅前純益 0.27 元；累計前 11 月稅前純益 24.96 億元，年增 22.18％，每股稅前純益 2.12 元。
長興材料表示，三大事業部門銷售均較上月增加，長興 11 月營收 37.73 億元，分別較上月及去年同期成長 6.98％、3.49％，其中子公司長廣精機客戶驗收數量較多，拉動電子材料營收成長較突出，產品組合較佳，加上原料成本維持低檔，毛利率提升帶動 11 月營業利益 2 億元，月增 63.77％、年增 38.59％，稅前盈餘也較上月大幅成長 109.39％至 3.23 億元。
長興表示，三大事業部門出貨維持穩定，預期第四季營收表現將可接近第三季，全年營收可望成長。
展望明年，長興審慎保守中仍致力追求成長，其中合成樹脂、特用材料保持大陸市場穩定之外，將持續開發新市場，提高海外比重；電子材料部門預期 AI 帶動 ABF 載板需求，近期精密設備訂單已出現回溫跡象。
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