長興材料落實教育扎根 興教育公益活動引領學童科學啟蒙
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-27 17:44
長興材料 (1717-TW) 今 (27) 日前往屏東縣枋寮鄉東海國小進行科普教育，透過簡單的實驗，以寓教於樂的方式引導孩子學習過濾的原理，並同時加入化學品使用安全須知及環保回收減碳的觀念，藉以傳輸正確安全使用化學品及環保的知識。
此次興教育公益活動利用長興本業扎實的技術基礎，設計生動有趣教學環節，將原本深奧的化學材料專業知識融入生活科學教育中。
課程從學生日常生活中接觸到的物品入手，讓學童了解其實許多物品的製成都會運用到過濾的原理，並且在課程最後設計有趣的科學實驗讓孩童親自動手，看到過濾的過程，啟發學生對科學或材料的興趣。
長興希望透過此次活動能擴展孩童視野，引導自主學習，在孩童心中種下一顆科學教育啟蒙的種子。
長興深知教育的重要性，始終堅持公益與服務的精神，長期關懷兒童發展，期許透過此次活動，可以拋磚引玉，引導社會中善的能量循環，未來亦會持續站在社會最前線，落實企業責任，帶領全體同仁共同參與，實踐公益精神。
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