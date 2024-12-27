長興材料落實教育扎根 興教育公益活動引領學童科學啟蒙

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-27 17:44

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長興材料 (1717-TW) 今 (27) 日前往屏東縣枋寮鄉東海國小進行科普教育，透過簡單的實驗，以寓教於樂的方式引導孩子學習過濾的原理，並同時加入化學品使用安全須知及環保回收減碳的觀念，藉以傳輸正確安全使用化學品及環保的知識。

此次興教育公益活動利用長興本業扎實的技術基礎，設計生動有趣教學環節，將原本深奧的化學材料專業知識融入生活科學教育中。

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課程從學生日常生活中接觸到的物品入手，讓學童了解其實許多物品的製成都會運用到過濾的原理，並且在課程最後設計有趣的科學實驗讓孩童親自動手，看到過濾的過程，啟發學生對科學或材料的興趣。

長興希望透過此次活動能擴展孩童視野，引導自主學習，在孩童心中種下一顆科學教育啟蒙的種子。